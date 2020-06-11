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Куликов Глеб Георгиевич
Куликов Глеб Георгиевич
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
11.06.2020
Пол
Мужской
Отец
Куликов Георгий Михайлович
1993 г.р.
Мать
Куликова Жанна Геннадьевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
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ЖК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2020
Отец:
Куликов Георгий Михайлович
Мать:
Куликова Жанна Геннадьевна
Самара
, Самара, Самарская область
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