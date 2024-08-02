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Леонтий Евстафьев

Место рождения

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Жена

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
1803 г.р.
1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: (Шулаевнин) Евстафий Тимофеев

Мать: Параскева Борисова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1800 ст.

Жена: Ульяна Михайлова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Пелагея Леонтьева

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1803 ст.

Дочь: Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1807 ст.

Сын: Петр Леонтиев

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Егор Леонтиев

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1815
Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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