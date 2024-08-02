Леонтий Евстафьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: (Шулаевнин) Евстафий Тимофеев
Мать: Параскева Борисова
Бракосочетание
03.02.1800 ст.
Жена: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Пелагея Леонтьева
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
04.08.1803 ст.
Дочь: Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1807 ст.
Сын: Петр Леонтиев
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Егор Леонтиев
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Смерть
До 1815