Сабиров Талгат Миргалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров Талгат Миргалимович

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Место рождения

Шалты, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1940

Дата смерти

22.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалты, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.05.2015
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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