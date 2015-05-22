Сабиров Талгат Миргалимович
Место рождения
Дата рождения06.11.1940
Дата смерти22.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.05.2015
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)