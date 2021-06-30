Жеглов Виктор Андреевич
Место рожденияЛенинград
Дата рождения06.05.1941
Дата смерти09.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1941
Отец: Жеглов Андрей Иванович
Ленинград
Бракосочетание
01.10.1971
Рождение ребёнка
17.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жеглова Елена Константиновна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жеглова Елена Константиновна
Ленинград
Смерть
09.01.1983
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище