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Жеглов Виктор Андреевич

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

06.05.1941

Дата смерти

09.01.1983

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1941

Отец: Жеглов Андрей Иванович

Мать: Жеглова Пелагея Михайловна

Ленинград
Бракосочетание
01.10.1971

Жена: Жеглова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
17.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жеглова Елена Константиновна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жеглова Елена Константиновна

Ленинград
Смерть
09.01.1983
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище
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