Прима-Форестинская (Саксанская) Атрисс
Место рожденияНе указано
Дата рождения978
Дата смерти1033
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
978
Отец: Саксанский Леон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
999
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II
Бракосочетание
999
Рождение ребёнка
01.10.1000
Сын: Прима-Форестинский Милэс III
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II
Рождение ребёнка
1004
Сын: Форестинский Микаэл
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II
Рождение ребёнка
1007
Дочь: Шитайн Мелисса
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II
Смерть
1033