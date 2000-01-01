Прима-Форестинская (Саксанская) Атрисс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прима-Форестинская (Саксанская) Атрисс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

978

Дата смерти

1033

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
978

Отец: Саксанский Леон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
999

Сын: Прима-Форестинский Теон

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II

Бракосочетание
999

Муж: Прима-Форестинский Милэс II

Рождение ребёнка
01.10.1000

Сын: Прима-Форестинский Милэс III

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II

Рождение ребёнка
1004

Сын: Форестинский Микаэл

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II

Рождение ребёнка
1007

Дочь: Шитайн Мелисса

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Милэс II

Смерть
1033
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