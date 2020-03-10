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Свирепа Василиса Максимовна
Свирепа Василиса Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.2020
Пол
Женский
Отец
Свирепа Максим Викторович
1982 г.р.
Мать
Свирепа Надежда Георгиевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2020
Отец:
Свирепа Максим Викторович
Мать:
Свирепа Надежда Георгиевна
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