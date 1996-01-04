Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

avatar

Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894

Сын: Аржанухин Василий Иванович

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.08.1895

Сын: Аржанухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.08.1897

Дочь: Аржанухина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.03.1902

Сын: Аржанухин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.09.1904

Дочь: Аржанухина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
27.08.1908

Дочь: Аржанухина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Аржанухин Егор Иванович

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
06.03.1917

Сын: Аржанухин Василий Иванович

Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржанухин Иван Леонтиевич

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close