Анна
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894
Сын: Аржанухин Василий Иванович
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.08.1895
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
20.08.1897
Дочь: Аржанухина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
03.03.1902
Сын: Аржанухин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
08.09.1904
Дочь: Аржанухина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: Аржанухина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
04.04.1914
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
06.03.1917
Сын: Аржанухин Василий Иванович
Отец ребёнка: Аржанухин Иван Леонтиевич
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно