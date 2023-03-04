Доптуг-Оол Мерген Монгушевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доптуг-Оол Мерген Монгушевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1979

Отец: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Мать: Доптуг-Оол Аппык-Кыс Бадыевна

Рождение ребёнка
06.04.2003

Дочь: Доптуг-Оол Чечек Мергеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.01.2008

Дочь: Доптуг-Оол Аруна Мергеновна

Мать ребёнка: Дульба Оксана Кан-ооловна

Рождение ребёнка
27.08.2014

Сын: Доптуг-Оол Ринчен Мерген оглу

Мать ребёнка: Монгуш Билзек Чигир-ооловна

Рождение ребёнка
13.12.2016

Сын: Доптуг-Оол Ангараг Мерген оглу

Мать ребёнка: Монгуш Билзек Чигир-ооловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монгуш Билзек Чигир-ооловна

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