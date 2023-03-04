Доптуг-Оол Мерген Монгушевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1979
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1979
Рождение ребёнка
06.04.2003
Дочь: Доптуг-Оол Чечек Мергеновна
Рождение ребёнка
29.01.2008
Дочь: Доптуг-Оол Аруна Мергеновна
Мать ребёнка: Дульба Оксана Кан-ооловна
Рождение ребёнка
27.08.2014
Сын: Доптуг-Оол Ринчен Мерген оглу
Мать ребёнка: Монгуш Билзек Чигир-ооловна
Рождение ребёнка
13.12.2016
Сын: Доптуг-Оол Ангараг Мерген оглу
Мать ребёнка: Монгуш Билзек Чигир-ооловна
Бракосочетание
Неизвестно