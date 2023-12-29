Жоров Андрей Исааков
Место рождения
Дата рождения29.11.1900
Дата смерти19.12.1942
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1900
Работа или профессия
Неизвестно
Сельское хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
02.08.1928
Дочь: Эленшлегер-Шинко (Жорова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
15.02.1932
Мать ребёнка: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
22.01.1939
Дочь: Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна
Мать ребёнка: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
По рассказам Спициной (Жоровой) Фёклы Андреевны, она родилась в Казахстане, село Каратерек. Однако с местом рождения в документах путаница. В свидетельстве о рождении указано - с. Джамбул В свидетельс... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1940
Мать ребёнка: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Военная служба
1942
Москва, город федерального значения Москва
Род войск: 682 стрелковый полк 202 стрелковая дивизия Воинское звание: рядовой
Смерть
19.12.1942
Причина смерти: убит на войне
Похороны
После 19.12.1942
В семье говорили, что похоронен в подмосковье в братской могиле на Волоколамском Шоссе в 100м от железной дороги.
Перезахоронение
С 1951 по 1965
Костьково, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Повторное захоронение