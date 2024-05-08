Кучакова (Нигаметжанова) Сания Ансаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучакова (Нигаметжанова) Сания Ансаровна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

29.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1956

Отец: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Мать: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С 02.09.1963 по ?.06.1972
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МОУ Школа №20. Основное общее образование.
Рождение ребёнка
09.03.1978

Дочь: Котова Эльвира Модарисовна

Отец ребёнка: Кучаков Модарис Айратович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.09.1980

Сын: Кучаков Денис Модарисович

Отец ребёнка: Кучаков Модарис Айратович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.02.1995

Сын: Кабиров Юрий Радикович

Отец ребёнка: Кабиров Радик Нуретдинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучаков Модарис Айратович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Радик Нуретдинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Учредитель, генеральный директор. ООО "Регина" (торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах).
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