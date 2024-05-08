Кучакова (Нигаметжанова) Сания Ансаровна
Место рождения
Дата рождения29.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1956
Образование
С 02.09.1963 по ?.06.1972
МОУ Школа №20. Основное общее образование.
Рождение ребёнка
09.03.1978
Дочь: Котова Эльвира Модарисовна
Отец ребёнка: Кучаков Модарис Айратович
Рождение ребёнка
17.09.1980
Сын: Кучаков Денис Модарисович
Отец ребёнка: Кучаков Модарис Айратович
Рождение ребёнка
15.02.1995
Отец ребёнка: Кабиров Радик Нуретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учредитель, генеральный директор. ООО "Регина" (торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах).