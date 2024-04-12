(Тышлек) Зинович Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Зинович Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.10.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1812

Отец: Тышлек Георгий Михайлович

Мать: Тышлек Акелина Петровна

Крещение
26.10.1912
НИколаевская церковь,м/к-1912г.,лист-35,зап.-79,ГАДО,Ф - 426-1-13. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Филиппа Котела сын Федор и Татьяна Андреевна Дардур
Смерть
Неизвестно
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