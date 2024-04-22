Нечаева (Глушкова) Наталья
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Глушков Алексей
Бракосочетание
03.09.1871
Муж: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Нечаев Иоанн
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
19.10.1873
Сын: Нечаев Михаил
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
09.10.1874
Сын: Нечаев Андрей
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
26.08.1876
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
18.12.1878
Сын: Нечаев Василий
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
12.03.1881
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
12.11.1882
Сын: Нечаев Георгий
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
06.10.1884
Сын: Нечаев Андрей
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
15.11.1886
Сын: Нечаев Николай
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
23.05.1888
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
14.01.1890
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
01.05.1893
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
14.05.1895
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Нечаев Иван
Отец ребёнка: Нечаев Петр
Смерть
Неизвестно