Нечаева (Глушкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаева (Глушкова) Наталья

Нечаева (Глушкова) Наталья

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Глушков Алексей

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
03.09.1871

Муж: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Нечаев Иоанн

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1873

Сын: Нечаев Михаил

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1874

Сын: Нечаев Андрей

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1876

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.1878

Сын: Нечаев Василий

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1881

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1882

Сын: Нечаев Георгий

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1884

Сын: Нечаев Андрей

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1886

Сын: Нечаев Николай

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1888

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1890

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1893

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1895

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Нечаев Иван

Отец ребёнка: Нечаев Петр

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close