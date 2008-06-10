Сальникова Виктория Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.2008
Сын: Курятников Даниил Игоревич
Отец ребёнка: Курятников Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курятников Игорь Владимирович