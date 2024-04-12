Гаврилов (Gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов (Gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гаврилов Филипп Иванович

Мать: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1926

Жена: Гаврилова Евдокия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Александр Ильич

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гаврилов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Гаврилов Виктор Ильич

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Гаврилов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Военная служба
1941
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
?.10.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
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