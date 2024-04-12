Гаврилов (Gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
1926
Жена: Гаврилова Евдокия
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Гаврилова Евдокия
Военная служба
1941
Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
?.10.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область