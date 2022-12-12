(Sesemann) Mary Clara
Место рождения
Дата рождения02.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1887
Дочь: Ellen Marie
Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm
Рождение ребёнка
12.02.1891
Дочь: Tamara
Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm
Рождение ребёнка
20.06.1893
Сын: Sesemann Voldemar
Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm
Рождение ребёнка
05.02.1895
Дочь: Olga
Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm
Бракосочетание
23.11.1899
Рождение ребёнка
13.01.1900
Дочь: Martha
Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm
Рождение ребёнка
11.08.1902
Дочь: Mary Else
Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm
Рождение ребёнка
24.08.1904
Дочь: Irene
Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm
Смерть
Неизвестно