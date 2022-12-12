(Sesemann) Mary Clara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Sesemann) Mary Clara

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

1887 г.р.
1891 г.р.
1893 г.р.
1895 г.р.
1900 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1887

Дочь: Ellen Marie

Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1891

Дочь: Tamara

Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1893

Сын: Sesemann Voldemar

Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1895

Дочь: Olga

Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
23.11.1899

Муж: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1900

Дочь: Martha

Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1902

Дочь: Mary Else

Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1904

Дочь: Irene

Отец ребёнка: Неизвестно Ernst Wilhelm

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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