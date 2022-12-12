Талдыкина Минодора Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Минодора Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Талдыкина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Талдыкина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Талдыкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Талдыкина Сусанна Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Талдыкина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Талдыкин Мануил Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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