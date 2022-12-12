Талдыкина Минодора Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Талдыкина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Талдыкина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Талдыкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Талдыкина Сусанна Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Талдыкина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно