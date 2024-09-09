Конев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Конев Григорий Галактионович
Мать: не указана
Арест
18.04.1930
Конев Иван Григорьевич Родился в 1898 г., Томская губ.; русский; единоличник. Проживал: Алтайский кр., Бийский р-н, с. Сухая Чемровка. Арестован 18 апреля 1931 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГП... Показать все