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Конев Иван Григорьевич

Место рождения

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Конев Григорий Галактионович

Мать: не указана

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Арест
18.04.1930
Конев Иван Григорьевич Родился в 1898 г., Томская губ.; русский; единоличник. Проживал: Алтайский кр., Бийский р-н, с. Сухая Чемровка. Арестован 18 апреля 1931 г. Приговорен: особая тройка при ПП ОГП... Показать все

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