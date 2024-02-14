Сафронов Валерий
Место рожденияШенкурск, Россия
Дата рождения29.11.1960
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Александр
Мать ребёнка: Сафронов (Саломатова) Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Рождение ребёнка
11.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009