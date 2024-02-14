Сафронов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Валерий

Место рождения

Шенкурск, Россия

Дата рождения

29.11.1960

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.
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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Александр

Мать ребёнка: Сафронов (Саломатова) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронов (Саломатова) Светлана

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Рождение ребёнка
11.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009

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