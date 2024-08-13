Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Поленников Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
16.01.1894

Дочь: Поленникова (Поленникова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Поленникова (Поленникова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Поленников Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Поленников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
21.04.1902

Дочь: (Поленникова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович

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