Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1892
Рождение ребёнка
16.01.1894
Дочь: Поленникова (Поленникова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Поленникова (Поленникова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Поленников Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
06.01.1899
Сын: Поленников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
21.04.1902
Дочь: (Поленникова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Поленников Михаил Трофимович