Зиннуров Набиулла Шафигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннуров Набиулла Шафигович

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Место рождения

Татарское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.05.1922

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1956
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1956
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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