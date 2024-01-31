Колесова - Евсеева Лена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.2013
Отец ребёнка: Колесов Егор Егорович
Рождение ребёнка
19.02.2013
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.03.2015
Дочь: Колесова Ника Егоровна
Отец ребёнка: Колесов Егор Егорович
Рождение ребёнка
31.03.2015
Дочь: Колесова Ника Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.10.2022
Дочь: Колесова Айыллаана Егоровна
Отец ребёнка: Колесов Егор Егорович
Рождение ребёнка
15.10.2022
Дочь: Колесова Айына Егоровна
Отец ребёнка: не указан