Колесова - Евсеева Лена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова - Евсеева Лена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Егор Егорович

Рождение ребёнка
19.02.2013

Сын: Колесов Максим Егорович

Отец ребёнка: Колесов Егор Егорович

Рождение ребёнка
19.02.2013

Сын: Колесов Максим Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.03.2015

Дочь: Колесова Ника Егоровна

Отец ребёнка: Колесов Егор Егорович

Рождение ребёнка
31.03.2015

Дочь: Колесова Ника Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.10.2022

Дочь: Колесова Айыллаана Егоровна

Отец ребёнка: Колесов Егор Егорович

Рождение ребёнка
15.10.2022

Дочь: Колесова Айына Егоровна

Отец ребёнка: не указан

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