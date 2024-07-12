Аксенов Афанасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Иван Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Евфросинья Афанасьева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Прасковья Афанасьева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (Мария) Иванова
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Пронина (Аксенова) Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Иванова
Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно