Аксенов Афанасий Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксенов Афанасий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Иван Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Евфросинья Афанасьева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Прасковья Афанасьева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (Мария) Иванова

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Пронина (Аксенова) Дарья Афанасьева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Иванова

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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