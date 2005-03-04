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Колосова Милена Афанасьевна
Колосова Милена Афанасьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2005
Пол
Женский
Отец
Колосов Афанасий Афанасьевич
1974 г.р.
Мать
Колосова Марианна Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2005
Отец:
Колосов Афанасий Афанасьевич
Мать:
Колосова Марианна Николаевна
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