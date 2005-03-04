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Колосова Милена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2005

Отец: Колосов Афанасий Афанасьевич

Мать: Колосова Марианна Николаевна

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