Седов (Опарин) Фёдор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти04.06.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1835
Сын: Седов (опарин) Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова
Рождение ребёнка
02.07.1836
Сын: Седов (опарин) Сергей Фёдоров
Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова
Рождение ребёнка
20.10.1841
Дочь: Прасковья Фёдорова
Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова
Рождение ребёнка
12.04.1845
Сын: Седов (опарин) Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова
Рождение ребёнка
26.10.1848
Дочь: Матрёна Фёдорова
Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1876
Причина смерти: Естественная смерть/старость