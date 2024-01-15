Седов (Опарин) Фёдор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедов (Опарин) Фёдор Степанов

Седов (Опарин) Фёдор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

04.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Седов (опарин) Степан Герасимов

Мать: Седова (опарина) Наталья Игнатьева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Седов (опарин) Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова

Рождение ребёнка
02.07.1836

Сын: Седов (опарин) Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова

Рождение ребёнка
20.10.1841

Дочь: Прасковья Фёдорова

Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1845

Сын: Седов (опарин) Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1848

Дочь: Матрёна Фёдорова

Мать ребёнка: Седова (опарина) Катерина Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова (опарина) Катерина Петрова

Смерть
04.06.1876
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close