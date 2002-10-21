Белова Вера Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1921
Дата смерти21.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1921
Отец: Белов Прокофий
Мать: Белова Варвара
Рождение ребёнка
13.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кодоров Николай Андреевич
Рождение ребёнка
03.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кодоров Николай Андреевич
Смерть
21.10.2002