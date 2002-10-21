Белова Вера Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Вера Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1921

Дата смерти

21.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1921

Отец: Белов Прокофий

Мать: Белова Варвара

Рождение ребёнка
13.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кодоров Николай Андреевич

Рождение ребёнка
03.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кодоров Николай Андреевич

Смерть
21.10.2002

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