Лукин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найдёнов (Найдёнова) Татьяна

Рождение ребёнка
22.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найдёнов (Найдёнова) Татьяна

Рождение ребёнка
25.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найдёнов (Найдёнова) Татьяна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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