Лукин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найдёнов (Найдёнова) Татьяна
Рождение ребёнка
25.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найдёнов (Найдёнова) Татьяна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно