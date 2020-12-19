Городков Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1961
Дата смерти19.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1985
Мать ребёнка: Городкова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городкова Ирина Владимировна
Смерть
19.12.2020