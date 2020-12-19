Городков Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городков Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1961

Дата смерти

19.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1985

Сын: Городков Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Городкова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городкова Ирина Владимировна

Смерть
19.12.2020
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