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(Усова) Феврония Митрофанова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

27.01.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.01.1800
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 74 Восприемница матерью - вдовы Стефаниды Логинова Сизовой её дочь девица Анна Иванова
Рождение
27.01.1800 ст.

Отец: Усов Митрофан Яковлев

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 74 Актовая запись №3ж
Смерть
Неизвестно

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