(Усова) Феврония Митрофанова
Место рождения
Дата рождения27.01.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.01.1800
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 74 Восприемница матерью - вдовы Стефаниды Логинова Сизовой её дочь девица Анна Иванова
Рождение
27.01.1800 ст.
Отец: Усов Митрофан Яковлев
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 74 Актовая запись №3ж
Смерть
Неизвестно