Грезов Козьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезов Иван
Мать: Наталья Елисеевна
Рождение ребёнка
04.09.1910
Дочь: Елизавета Козьминична
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Александра Козьминична
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
14.07.1915
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно