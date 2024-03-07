Агеева (Кожушкина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Кожушкина) Ольга Николаевна

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

12.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1972

Отец: Кожушкин Николай Павлович

Мать: Кожушкина Валентина Семёновна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
07.01.1990

Дочь: Агеева (Алексеева) Лариса Алексеевна(Сергеевна)

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Викторович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.06.2006

Сын: Агеев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Агеев Алексей Николаевич

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