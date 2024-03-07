Агеева (Кожушкина) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1990
Дочь: Агеева (Алексеева) Лариса Алексеевна(Сергеевна)
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
12.06.2006
Сын: Агеев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Агеев Алексей Николаевич