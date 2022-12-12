Ковалев Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Алексей Владимирович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

09.05.1978

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1978

Отец: Ковалев Владимир Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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