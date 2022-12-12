Ковалев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1978
Отец: Ковалев Владимир Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности