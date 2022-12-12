Иванова Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1922
Дата смерти?.11.1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1922
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1947
Дочь: Фёдорова Валентина Филимоновна
Отец ребёнка: Иванов Филимон Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1953
Сын: Иванов Александр Филимонович
Отец ребёнка: Иванов Филимон Иванович
Арайкасы, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1959
Дочь: Иванова Серафима Филимоновна
Отец ребёнка: Иванов Филимон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1994