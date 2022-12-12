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Иванова Серафима Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1922

Дата смерти

?.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1922

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1947

Дочь: Фёдорова Валентина Филимоновна

Отец ребёнка: Иванов Филимон Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1953

Сын: Иванов Александр Филимонович

Отец ребёнка: Иванов Филимон Иванович

Арайкасы, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1959

Дочь: Иванова Серафима Филимоновна

Отец ребёнка: Иванов Филимон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Филимон Иванович

Смерть
?.11.1994
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