Антипова (Вятчина) Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Вятчина) Надежда Никифоровна

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Место рождения

Саратовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

10.07.1951

Дата смерти

24.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1951

Отец: Вятчин Никифор

Мать: Вятчина Любовь

Саратовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Алексей

Смерть
24.07.2016
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Новое Григорьевское кладбище
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