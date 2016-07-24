Антипова (Вятчина) Надежда Никифоровна
Место рождения
Дата рождения10.07.1951
Дата смерти24.07.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1951
Отец: Вятчин Никифор
Мать: Вятчина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипов Алексей
Смерть
24.07.2016
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Новое Григорьевское кладбище