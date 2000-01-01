Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шекунова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай