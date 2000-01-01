Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шекунова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

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