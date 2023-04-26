Казначеева (однодворка) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева (однодворка) Христина Ивановна

Место рождения

Село Правые Ламки , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Правые Ламки , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Назаровна

Отец ребёнка: Казначеев Назар Савельевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Казначеев Захар Назарович

Отец ребёнка: Казначеев Назар Савельевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казначеев Назар Савельевич

Смерть
Неизвестно
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