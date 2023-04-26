Казначеева (однодворка) Христина Ивановна
Место рожденияСело Правые Ламки , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Село Правые Ламки , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Назаровна
Отец ребёнка: Казначеев Назар Савельевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Казначеев Захар Назарович
Отец ребёнка: Казначеев Назар Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно