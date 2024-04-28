Соглаева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Соглаев Алексей
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Соглаев Алексей
Рождение ребёнка
02.01.1931
Дочь: Петрова (Соглаева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Соглаев Алексей
Соглаево, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Соглаев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Соглаев Алексей
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Петрова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Соглаев Алексей
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Петрова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Соглаев Алексей
Смерть
1978