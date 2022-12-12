Решетняк (Дьякова) Надежда Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк (Дьякова) Надежда Серафимовна

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Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

01.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1941

Отец: Дьяков Серафим Степанович

Мать: Дьякова Елизавета Терентьевна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Фактически родилась 30.07.1941г, но некому было зарегистрировать
Бракосочетание
23.06.1962

Муж: Решетняк Николай Ильич

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
26.02.1966

Дочь: Решетняк Марина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.05.1976

Дочь: Азизова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Решетняк Николай Ильич

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
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