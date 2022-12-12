Решетняк (Дьякова) Надежда Серафимовна
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рождения01.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
01.08.1941
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Фактически родилась 30.07.1941г, но некому было зарегистрировать
Бракосочетание
23.06.1962
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
26.02.1966
Дочь: Решетняк Марина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1976
Дочь: Азизова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Решетняк Николай Ильич