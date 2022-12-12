Луговая Людмила Максимовна
Место рождения
Дата рождения16.09.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1906 ст.
Отец: Луговой Максим Васильевич
Мать: Таисия Михайлова
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252486#50
Крещение
17.09.1906 ст.
Восприемник той же деревни крестьянская девица Надежда Васильева
Крещение
17.09.1906 ст.
Восприемник той же деревни крестьянская девица Надежда Васильева
Смерть
Неизвестно