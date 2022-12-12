Луговая Людмила Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая Людмила Максимовна

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Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.09.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1906 ст.

Отец: Луговой Максим Васильевич

Мать: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252486#50
Крещение
17.09.1906 ст.
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник той же деревни крестьянская девица Надежда Васильева
Крещение
17.09.1906 ст.
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник той же деревни крестьянская девица Надежда Васильева
Смерть
Неизвестно
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