Сильченко Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильченко Нина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1948

Дата смерти

14.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1948

Отец: Сильченко Тимофей Иванович

Мать: Кошелева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1968

Дочь: Малецкая Марина Николаевна

Отец ребёнка: Милованов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Милованова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Милованов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
29.11.1978

Сын: Милованов Роман Николаевич

Отец ребёнка: Милованов Николай Трофимович

Смерть
14.04.2016
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