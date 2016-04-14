Сильченко Нина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1948
Дата смерти14.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1948
Рождение ребёнка
15.08.1968
Дочь: Малецкая Марина Николаевна
Отец ребёнка: Милованов Николай Трофимович
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Милованова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Милованов Николай Трофимович
Рождение ребёнка
29.11.1978
Сын: Милованов Роман Николаевич
Отец ребёнка: Милованов Николай Трофимович
Смерть
14.04.2016