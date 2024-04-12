Караваева Матрена
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1811
Сын: Караваев Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович
Смерть
Неизвестно