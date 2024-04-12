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Караваева Матрена

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Караваев Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Караваев Кузьма Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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