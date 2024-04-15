Власенков Геннадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1986
Сын: Власенков Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Власенкова-Майданова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1997
Дочь: Шайхутдинова-Власенкова Дарья Геннадьевна
Мать ребёнка: Власенкова-Майданова Ольга Ивановна