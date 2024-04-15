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Власенков Геннадий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власенкова-Майданова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1986

Сын: Власенков Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Власенкова-Майданова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1997

Дочь: Шайхутдинова-Власенкова Дарья Геннадьевна

Мать ребёнка: Власенкова-Майданова Ольга Ивановна

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