Бердин Гали Ахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердин Гали Ахметович

Бердин Гали Ахметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1906

Дата смерти

20.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1937

Дочь: Бердина Лера Галиевна

Мать ребёнка: Хисматуллина Суфия Насибулловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1940

Дочь: Бражникова Флюра Галиевна

Мать ребёнка: Хисматуллина Суфия Насибулловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1946

Сын: Бердин Тагир Галиевич

Мать ребёнка: Хисматуллина Суфия Насибулловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
20.12.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close