Бердин Гали Ахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1906
Дата смерти20.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1937
Дочь: Бердина Лера Галиевна
Мать ребёнка: Хисматуллина Суфия Насибулловна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1940
Дочь: Бражникова Флюра Галиевна
Мать ребёнка: Хисматуллина Суфия Насибулловна
Рождение ребёнка
12.09.1946
Мать ребёнка: Хисматуллина Суфия Насибулловна
Смерть
20.12.1981