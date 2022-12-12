Закедский Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Образование
С 1797
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
обучался в Ярославской духовной семинарии
Бракосочетание
17.01.1809 ст.
Жена: не указана
жена Крылова Олимпиада Ивановна (дочь священника Ивана Крылова, приход Никольское в Корме)
Посвящение в духовный сан
21.02.1809 ст.
священник в том же селе
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Крылов Александр Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Награда
1830
у по именному высочайшему указу за отлично-ревностное служение в должностях иерейской и благочиннической награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Закедская Фавста Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Закедская Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно