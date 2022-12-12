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Закедский Иосиф Иванович

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Место рождения

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Закедье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Образование
С 1797
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
обучался в Ярославской духовной семинарии
Бракосочетание
17.01.1809 ст.

Жена: не указана

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
жена Крылова Олимпиада Ивановна (дочь священника Ивана Крылова, приход Никольское в Корме)
Посвящение в духовный сан
21.02.1809 ст.
Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
священник в том же селе
Рождение ребёнка
1811

Сын: Крылов Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Крылов Александр Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
Награда
1830
Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
у по именному высочайшему указу за отлично-ревностное служение в должностях иерейской и благочиннической награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Закедская Фавста Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Закедская Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно
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