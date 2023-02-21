Капкалёва Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капкалёва Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1931

Дочь: Бедарева Анна Петровна

Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капкалёва Галина Петровна

Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капкалёва Лидия Петровна

Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капкалёва Александра Петровна

Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капкалёва Антонина Петровна

Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капкалёв Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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