Капкалёва Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1931
Дочь: Бедарева Анна Петровна
Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Галина Петровна
Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Лидия Петровна
Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Александра Петровна
Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Антонина Петровна
Отец ребёнка: Капкалёв Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно