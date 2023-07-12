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Петрущенко Алексей
Петрущенко Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1990
Пол
Мужской
Отец
Петрущенко Григорий
Мать
Петрущенко Алла
Дети
Не указаны
Добавил:
СО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1990
Отец:
Петрущенко Григорий
Мать:
Петрущенко Алла
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