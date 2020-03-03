Поротников Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1954
Дата смерти03.03.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1978
Дочь: Поротникова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Поротникова Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
04.11.1980
Дочь: Колупаева Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Поротникова Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
30.12.1984
Сын: Поротников Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Поротникова Тамара Владимировна
Смерть
03.03.2020