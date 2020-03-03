Поротников Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоротников Владимир Дмитриевич

Поротников Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1954

Дата смерти

03.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поротникова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
29.03.1978

Дочь: Поротникова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Поротникова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
04.11.1980

Дочь: Колупаева Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Поротникова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
30.12.1984

Сын: Поротников Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Поротникова Тамара Владимировна

Смерть
03.03.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.