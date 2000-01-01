Краюшкин Петр Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюшкин Петр Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Краюшкин Николай Яковлев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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