Горбатых Наум Емельянович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Горбатых Афанасий Наумович
Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Курчалина Прасковья Наумовна
Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Горбатых Матрена Наумовна
Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбатых Анна Касьяновна
Смерть
Неизвестно