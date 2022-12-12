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Горбатых Наум Емельянович

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбатых Афанасий Наумович

Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Курчалина Прасковья Наумовна

Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горбатых Иван Наумович

Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горбатых Семен Наумович

Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Горбатых Матрена Наумовна

Мать ребёнка: Горбатых Анна Касьяновна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатых Анна Касьяновна

Смерть
Неизвестно
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