Савельев Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Анатолий Алексеевич

Савельев Анатолий Алексеевич

Место рождения

Захоломье

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

24.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Савельев Алексей Дормидонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Надежда Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трубицына Надежда Павловна

Смерть
24.09.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.