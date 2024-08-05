Савельев Анатолий Алексеевич
Место рожденияЗахоломье
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти24.09.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Отец: Савельев Алексей Дормидонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трубицына Надежда Павловна
Смерть
24.09.1941