Андрюшина (Балыкова) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрюшина (Балыкова) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Балыков Борис Игнатович?

Мать: Балыкова Агафья

Рождение ребёнка
01.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрюшин Николай Егорович

Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтова Нина Егоровна

Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банакова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрюшин Леонид Егорович

Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбас Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрюшин Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович

Смерть
12.12.1983
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