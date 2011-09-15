Андрюшина (Балыкова) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти12.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Балыков Борис Игнатович?
Мать: Балыкова Агафья
Рождение ребёнка
01.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрюшин Николай Егорович
Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желтова Нина Егоровна
Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банакова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбас Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрюшин Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Андрюшин Егор Ефремович
Смерть
12.12.1983